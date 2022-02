Mais uma UBS terá terceiro turno

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, inicia na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o Terceiro Turno de atendimento médico na UBS da Piola, das 18h às 21h.

O objetivo principal é ampliar o acesso às consultas. Além disso, a finalidade é garantir aos trabalhadores o acesso ao atendimento médico fora do horário de expediente.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Haracelli Fontoura, o atendimento no terceiro turno já acontece no Passo Novo, que agora será todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 20h.

O atendimento é oferecido gratuitamente para a comunidade, de todas as faixas etárias. Deves salienta que a iniciativa é exclusiva da secretaria municipal, que está investindo recursos próprios.