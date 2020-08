Mais uma vez Alegrete só volta para a bandeira laranja se a AMPFO recorrer

Compartilhe









9 Shares

Mais uma vez, Alegrete que pertence a R3 ficou na bandeira vermelha, conforme classificação do Governo do Estado, no final da tarde de ontem(14). Apesar do número significativo de casos positivos, o Município estava com 55.6% da taxa de ocupação de leito UTI, sendo 33.3% UTI adulta e 27.8% UTI Covid-19, de acordo com o mapa coronavirus.rs.gov.br.

Conforme Prefeito Márcio Amaral, em relação aos leitos, Alegrete, não está apresentando problemas como os Municípios da Região, dentre eles, Uruguaiana. Na última terça-feira à noite o Prefeito Ronnie Mello adotou às medidas da bandeira vermelha, embora a cidade estivesse na bandeira laranja. Porém, em razão da taxa de ocupação na UTI Covid, restando, naquela noite, apenas um leito, ele adotou regras mais restritivas.

Antes mesmo do anúncio da bandeira, na tarde de ontem, a reportagem falou com o Prefeito Márcio Amaral que reafirmou a mesma medida da semana anterior. O gestor municipal disse que não irá entrar com recurso e, mais uma vez, vai depender da AMFRO para que haja a contestação e, desta forma, o possível retorno para bandeira laranja na próxima segunda.

Contudo, devido a alterações realizadas pelo Comitê de Crise, na última semana, na prática, as regiões que não estiverem de acordo com a leitura de bandeiras de risco ao coronavírus poderão alterar os protocolos de restrições, caso tenham a concordância de pelo menos 2/3 dos prefeitos que compõem a respectiva região.

Essa medida entrou em vigor três meses depois da implementação do Distanciamento Controlado, é a mudança mais significativa anunciada pelo governo estadual.