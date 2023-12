Major Cesari assume o comando do 6ºRCB

No entardecer da última sexta-feira, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado (regimento José de Abreu) recebeu oficialmente seu novo comandante. Major Cesari será o responsável por comandar uma das principais unidades militares do sul do Brasil.

O oficial, assume no lugar do coronel Lopes da Cruz que prestou brilhantes serviços no biênio que comandou o regimento. A formatura contou com um grande número de autoridades militares, lideranças municipais e familiares.

O 6ºRCB é uma das maiores tropas blindadas, o regimento é responsável por formar alunos no período básico do CFGS e capacitá-los para o período de qualificação na ESA.

Ao som da banda, lopes da Cruz proferiu a seguinte frase; “passo o comando do 6º Regimento de Cavalaria Blindado ao Major Cesari”. Cesari responde: “recebo do coronel Lopes da Cruz, o comando do 6ºRCB, aço”. Logo após, o novo comandante passou em reconhecimento a tropa que logo depois, desfilou em continência ao pavilhão de comando.