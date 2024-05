Malabarista argentino mostra suas habilidades nas sinaleiras da cidade

Há cerca de um mês, vem chamando muita atenção em Alegrete um argentino que tem como hobby, o malabarismo sobre uma bicicleta que tem apenas uma roda. Ele costuma expor sua arte nas sinaleiras do cidade e, a partir disso, a reportagem do PAT entrevistou Martin Pereira, o hermano que fez da sua habilidade uma forma de viajar mundo à fora.

O argentino de 32 anos informou que veio parar em Alegrete por acaso. Segundo ele, o destino era Santa Catarina e por meio de um grupo de conterrâneos, foi convencido a passar um período no Baita Chão. Martin fez questão de salientar que nesses dias em solo gaúcho, nunca faltou nada, “eu durmo em barraca, as vezes fico na rodoviária, outras fiquei no albergue, mas o povo aqui é muito acolhedor, gostei muito”, destacou.

Além disso, ele comentou que sua habilidade com malabarismo vem desde o tempo de criança.”Eu sempre gostei de andar na rua e uns amigos meus me ensinaram como manusear os pinos e objetos, sobre a bicicleta. Isso denandou muito treino e repetição, porque tento encaixar o malabarismo com o equilíbrio, para assim, surpreender ainda mais o pessoal que me assiste”, disse. O argentino está em Alegrete com mais quatro conterrâneos, porém, no momento da entrevista não estavam juntos para expor mais sobre suas histórias.

Martin disse que na sexta-feira (31), irá embora de Alegrete com destino a Artigas no Uruguai. Quero agradecer aos alegretenses que me ajudaram, com roupas, alimentos e mantimentos, quero retornar um dia e poder agradecer o carinho recebido, salientou o argentino.