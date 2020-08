Mamma Mia Delivery, a mais nova opção em gastronomia na cidade de Alegrete

Compartilhe









30 Shares

Conhece alguém que não gosta de macarrão? Muito difícil, não é mesmo? Então prepare-se!

Inaugura nesta quinta-feira dia 6 de agosto, Mamma Mia Delivery, um novo conceito em gastronomia, localizada bem no centro da cidade, na rua General Sampaio, esquina com a Vasco Alves em Alegrete.

Com a correria do dia-a-dia e o tempo cada vez mais escasso, optar por um cardápio prático e saboroso requer um certo envolvimento. Porém a partir de agora, a comunidade alegretense não precisa mais se preocupar. Chegou Mamma Mia Delivery, um cardápio estilo fast-food que o cliente escolhe o recheio, a massa é produzida na hora e o cliente leva para casa uma refeição do tamanho do seu apetite. Além do cardápio de massas e recheios, o cliente pode levar porções de saladas para acompanhamento e sobremesas incríveis.

Mamma Mia Delivery, é o mais novo empreendimento do casal Denison França e Arlete Verdum França, que há seis anos contribuem para o desenvolvimento de Alegrete.

Agende essa data e prestigie as delícias do Mamma Mia Delivery.

Mamma Mia.

A vida é massa! Basta caprichar no molho.

Endereço: General Sampaio, 1091, sala 2

Telefone: 9 9951 5142

Facebook: Mamma Mia comida italiana

Aline Menezes