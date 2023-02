Maneco Folia inicia nesta sexta-feira, com mais de 10 blocos da região

Share on Email

A administração municipal se prepara para receber grandes atrações durante quatro noites de festa. Além dos shows, a comunidade e visitantes poderão desfrutar do melhor que o balneário tem a oferecer, como área de lazer, desporto, camping e claro, a área de banho que tem atraído milhares de pessoas nessa temporada de verão.

O Maneco Folia será realizado na Praia e Camping Rainha do Sol durante os dias 17,18,20 e 21 de Fevereiro e contará com shows variados.

A abertura da festa acontece na noite de sexta-feira (17) com o show do DJ Lúcio, das 20h às 22h. Logo após, das 22h à 1h, a festa fica por conta da Banda Sônia Bis, e para finalizar, da 1h às 4h30min, o DJ Cruzze sobe ao palco da Praia.

Importante reforçar que a prefeitura está organizando um evento com todas as estruturas necessárias para uma grande festa, como seguranças, banheiros químicos e apoio da Brigada Militar em todas as noites de folia.

Ao total são 7 blocos confirmados de Manoel Viana mais os blocos das cidades vizinhas, além de turistas e vianenses que vão brincar e curtir um carnaval preparado com muito carinho e cuidado. As taxas para o acesso de veículos ao Camping serão cobradas de sexta-feira (17) a terça-feira (21).

Nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o Departamento de Meio Ambiente, dentro das ações do Programa Jogue Limpo – Manoel Viana agradece, promoverá uma ação de conscientização na Praia e Camping Rainha do Sol.

Com o tema “Maneco Folia sustentável” a ação ocorrerá das 08h às 12h, na praia, e contará com a coleta de eletrônicos e óleo de cozinha usado, doação de mudas nativas e informações para os campistas. O objetivo da ação é conscientizar os turistas, campistas e munícipes da importância de preservar o meio ambiente durante a folia.

Confira a programação completa:

17/02 – Sexta-feira

20h às 22h – DJ Lucio

22h à 1h – Banda Sônia Bis

1h às 4h30min – DJ Cruzze

18/02 – Sábado

20h às 22h – DJ Lucio

22h à 1h – Marcelo e Marthielo

1h às 4h30min – DJ Paulo

20/02 – Segunda-feira

22h à 1h – DJ Lucio

1h às 4h30min – DJ Cruzze

21/02 – Terça-feira

18h às 19h30min – Matine

20h às 23h – Hemerson Mendonça

23h às 2h30min – DJ Paulo

Foto: Darlei Filmagens