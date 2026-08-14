Manejo e mercado da lavoura arrozeira são temas de palestra em Alegrete

A Associação dos Arrozeiros de Alegrete promoveu um encontro voltado à atualização técnica e à discussão dos principais desafios da cadeia produtiva do arroz. A palestra “Manejo e Mercado da Lavoura Arrozeira” reuniu associados, produtores rurais e demais interessados no setor, em uma programação dedicada à troca de informações e experiências.

Realizado na sede da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, o encontro contou com a participação de Rodrigo Shoenfeld, engenheiro agrônomo do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), e José Garcia Gil, diretor de Compras da Brasília Alimentos, responsável pelas operações no Rio Grande do Sul e no Paraguai.

Durante a palestra, os convidados abordaram aspectos relacionados ao manejo da lavoura e ao comportamento do mercado do arroz, levando aos participantes informações que podem auxiliar nas decisões tomadas ao longo da atividade produtiva.

A participação de um profissional ligado ao IRGA e de um representante da área de compras da indústria proporcionou uma abordagem que aproximou dois pontos importantes da cadeia: a produção no campo e as relações com o mercado. O objetivo foi ampliar a visão dos produtores sobre as tendências do setor e os fatores que influenciam a atividade arrozeira.

Além da atualização técnica, o encontro serviu como espaço para diálogo entre produtores e profissionais ligados à cadeia do arroz. A troca de conhecimentos é considerada fundamental diante dos desafios enfrentados pela produção, especialmente em um cenário que exige cada vez mais planejamento, eficiência e atenção às condições de mercado.

Segundo o presidente da AAA Vitor Pontes, para a Associação dos Arrozeiros de Alegrete, iniciativas como essa contribuem para aproximar a entidade de seus associados e fortalecer o acesso à informação. A proposta é oferecer momentos de capacitação e discussão que possam contribuir para uma produção mais preparada e competitiva.

“A palestra “Manejo e Mercado da Lavoura Arrozeira” reforçou, assim, a importância da integração entre conhecimento técnico, experiência dos produtores e informações de mercado para o fortalecimento da rizicultura e para a construção de estratégias diante dos desafios do setor”, destacou Pontes.

Fotos: AAA