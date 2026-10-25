Manhã de votação em Alegrete transcorre com tranquilidade, informa Cartório Eleitoral

A manhã de votação do segundo turno das eleições presidenciais transcorreu com tranquilidade em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, conforme avaliação do Cartório Eleitoral.

25 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O município conta com 33 locais de votação e 196 seções eleitorais, reunindo 55.998 eleitores registrados, conforme dados do cadastro eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os atendimentos realizados durante a manhã, estão procedimentos relacionados à substituição de baterias de equipamentos, além de outras situações operacionais pontuais. As ocorrências foram consideradas normais, sem comprometer o andamento da votação, segundo as informações repassadas. Troca de urna ocorreu ontem, durante a inspeção de chegada nos locais de votação.

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A Brigada Militar também atua no acompanhamento do processo eleitoral. Até o momento, a atuação da corporação tem sido voltada à orientação, sem registro de outras situações relevantes nas informações divulgadas.

A avaliação inicial indica um início de votação tranquilo no município, com o funcionamento das atividades eleitorais dentro da normalidade.

As informações correspondem ao balanço da manhã deste domingo, 25 de outubro, e poderão ser atualizadas conforme o andamento da votação ao longo do dia.

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