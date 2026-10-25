Manhã de votação em Alegrete transcorre com tranquilidade, informa Cartório Eleitoral

O município conta com 33 locais de votação e 196 seções eleitorais, reunindo 55.998 eleitores registrados, conforme dados do cadastro eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os atendimentos realizados durante a manhã, estão procedimentos relacionados à substituição de baterias de equipamentos, além de outras situações operacionais pontuais. As ocorrências foram consideradas normais, sem comprometer o andamento da votação, segundo as informações repassadas. Troca de urna ocorreu ontem, durante a inspeção de chegada nos locais de votação.

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A Brigada Militar também atua no acompanhamento do processo eleitoral. Até o momento, a atuação da corporação tem sido voltada à orientação, sem registro de outras situações relevantes nas informações divulgadas.

A avaliação inicial indica um início de votação tranquilo no município, com o funcionamento das atividades eleitorais dentro da normalidade.

As informações correspondem ao balanço da manhã deste domingo, 25 de outubro, e poderão ser atualizadas conforme o andamento da votação ao longo do dia.