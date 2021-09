Manifestação verde amarela inicia cedo neste 7 de setembro

No contexto de instabilidade política e crise institucional, o feriado de 7 de Setembro deixará de lado as comemorações pela Independência do Brasil para dar lugar as manifestações populares lideradas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e por opositores ao chefe do Executivo.

Kombi pega fogo e ação rápida dos Bombeiros evita destruição do veículo

A programação, aqui na cidade, inicia às 9h no Posto Pilecco, no trevo da BR 290, com uma carreata. Depois, os manifestantes vão se reunir no Parque Nehyta Ramos onde acontece um arroz carreteiro solidário, show, live e acompanhamento da transmissão, ao vivo, direto de Brasília e São Paulo.

Alexandre Machado informa que às 15h está marcado uma caminhada cívica desde o Parque até a Praça Getúlio Vargas.

Os organizadores solicitam a quem tiver que leve a Bandeira do Brasil e vá até o Parque. – Será um dia para mostrarmos que o preço da liberdade é a eterna vigilância, destacou Machado.

Essas manifestações estão sendo convocadas por grupos organizados em todo o país, principalmente, nas redes socais, com objetivo de defender o voto impresso e contagem pública de votos, pela liberdade de expressão e limites ao STF.