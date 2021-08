Na tarde de domingo(1°), de agosto, a exemplo de muitos estados e cidades no país, Alegrete, também foi palco de uma carreata em prol do Presidente Jair Bolsonaro e do voto impresso.

A manifestação saiu da concentração, por volta das 16h45min, na Avenida Assis Brasil, imediações do trevo do Arco, e percorreu as principais ruas da cidade. Com bandeiras do Brasil e buzinaços, os Patriotas de Alegrete demonstraram seu apoio ao Governo Bolsonaro.

Carreata em prol do Presidente Bolsonaro – Alegrete

Ao contrário de manifestações anteriores em favor do presidente da República, desta vez, a manifestação não contou com carro de som puxando a fila do comboio, apenas com buzinaço promovido pelos apoiadores.

Um folheto distribuído, destaca a pauta central da manifestação que é a auditagem da votação pelo próprio eleitor por meio da impressão do voto. Não seria a volta do voto em cédula de papel, e sim, o aperfeiçoamento do processo eletrônico com a via impressa do voto que ficaria retido na urna.

Carreata em prol do Presidente Bolsonaro – Alegrete

O Presidente Jair Bolsonaro quer que, a partir da eleição presidencial de 2022, os números que cada eleitor digita na urna eletrônica sejam impressos e que os papéis sejam depositados de forma automática numa urna de acrílico. A ideia dele é que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente.

Carreata em prol do Presidente Bolsonaro – Alegrete

Carreata em

prol do Presidente Bolsonaro – Alegrete

Veja o vídeo da carreata:

Com informações Agência Senado