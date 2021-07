Manifestantes de Alegrete realizam ato contra o Governo Bolsonaro

Manifestantes realizaram atos de protesto contra o Governo Bolsonaro com caminhada e Ato Cênico.

Protesto contra o Governo Bolsonaro – foto – Jéssica Antunes

Na tarde de sábado, 24, a exemplo do País e outras manifestações em 18 países do mundo, Alegrete realizou uma caminhada, organizada pelas Frentes de Esquerda Socialista (Resistência Popular, UJC, PSOL e PCB) e Brasil Popular (PT, PcdoB, Fórum Gaúcho de Saúde Mental Coletiva, Núcleo Cultural União Operária, Sindicatos da Alimentação, dos Bancários, SINPRO-RS, dos Servidores Federais (SINASEFE), dos Servidores Estaduais- SINDSEPE, SINTERS, Coletivo de Servidores Municipais de Alegrete Classista, Sindi Saúde, CPERS-Núcleo Alegrete).

Protesto contra o Governo Bolsonaro – foto – Jéssica Antunes

O ato iniciou a partir da Praça Nova com a participação de militantes sociais, sindicais e partidários, familiares de vítimas da Covid-19 e em defesa das empresas públicas: Correios , ELETROBRAS, CORSAN, Banrisul, em defesa da democracia e pelo impeachment de Bolsonaro.

Protesto contra o Governo Bolsonaro – foto – Jéssica Antunes

No Calçadão de Alegrete, ocorreram as manifestações públicas de dirigentes partidários (PCdoB, PSol, PT, PCB, Juventudes do PT e PCB, Sindicatos Bancários, Comerciários, Cpers Sindicato).

O Coletivo Multicultural apresentou um ato cênico, que iniciou na caminhada e finalizou no Calçadão.

Protesto contra o Governo Bolsonaro – foto – Jéssica Antunes

A performance, encenada por atuadores e atuadoras do Coletivo e amigos e amigas, protagonizou uma forte crítica aos ministros do Governo Bolsonaro. Em forma de bloco de carnaval, denúncias foram apresentadas, culminando em um final simbólico, no Calçadão, momento em que um Gari limpa o lixo da História.

Protesto contra o Governo Bolsonaro – foto – Jéssica Antunes