Manifestantes se reúnem em frente ao 12º BE Cmb Bld e pedem intervenção federal

Nesta tarde, um grande grupo reuniu- se na região Central, ou seja, na Praça e rua em frente ao 12º BE Comb, entrada do bairro Vila Nova.

Vestidos de verde e amarelo e carregando a bandeira do Brasil, os participantes cantaram o hino nacional brasileiro e pedem uma intervenção federal.

Um dos integrantes disse ao PAT, que pela manhã, ocorreu a manifestação nas imediações da ponte de acesso ao 6ºRCB e 10º BLOg, assim como, no Texacão, às margens da BR 290, onde um grupo permanece deste o início da tarde de segunda-feira(31).

Inicialmente, no dia 31, foi realizado bloqueio da rodovia que durou cerca de 10h. Após liminar da Justiça Federal que determina uma multa pecuniária diária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica, em caso de descumprimento, o tráfego foi liberado.

Integrantes do grupo destacam que as manifestações são para pedir ao comando do Exército livrar o povo do comunismo.

“Vamos resistir”, disse um integrante da manifestação que ocorre nesta tarde em frente ao BE Comb, local onde, segundo alguns, será o novo QG. “Nosso lugar é aqui, em frente ao Quartel, vamos montar um acampamento, sem impedir o direito de ir e vir das pessoas. Mas vamos persistir”- comentou.

“Todos que são favoráveis a essa causa, são bem vindos, precisamos que o povo esteja conosco, mostrar a nossa força” – ressaltam os manifestantes.

São centenas de pessoas, famílias com crianças, que de acordo com eles, são a favor da liberdade, pátria e família. “Estamos aqui por nossos filhos e netos pois não queremos comunismo, somos contra tudo que a outra parte prega”, disse um manifestante.

O convite é para que o maior número de pessoas possíveis possam se juntar ao grupo. A rua Castro Alves em frente à Unidade Militar estava bloqueada, temporariamente.

Um dos líderes destacou que quase mil pessoas estavam no local, por volta das 16h, e esperam que o número seja muito maior até à noite.