Mano Pereira, um alegretense que triunfou na política no Vale do Taquari

Vanderlan Marques Pereira, o Mano Pereira é alegretense e vive em Lajeado há 28 anos. Saiu da sua terra natal em 1991 e foi para o Vale do Taquari em busca de oportunidade de trabalho.

Em Lajeado, atuou como garçom em restaurantes e eventos, mais tarde iniciou sua jornada na área de segurança, prestando serviço terceirizado há empresas, postos de combustíveis e ao comércio local.

Há seis anos fundou o projeto social Fazer o Bem Lajeado. Através desta iniciativa, realiza ações solidárias para atender famílias em diversas situações de carência.

Eleito vereador pelo PL com 1.045 votos, o alegretense diz que é de fazer e não só de falar. Umas das novidades da Câmara de Vereadores de Lajeado, o alegretense Vanderlan Marques Pereira, o Mano Pereira (PL), atualmente reside no Bairro Jardim do Cedro e está na cidade faz 38 anos.

Ex-vigilante na empresa Expresso Azul. O novo vereador tem 52 anos e é casado com Adriana Calvi (52). Ele atua em dois projetos sociais na cidade, “Fazer o bem Lajeado” e “Faça a diferença e seja a diferença”, projetos com a finalidade de apoiar e suprir as necessidades de famílias carentes. Mano se candidatou pela primeira vez e obteve 1.045 votos, sendo o 12º vereador mais votado do município.

Relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, secretário da Comissão de Obras e Serviços Públicos e autor já de dois Projetos de Lei, concedeu uma entrevista a reportagem do Portal Alegrete Tudo. Confira os principais trechos:

Portal: Como tu avalias esses 100 dias como vereador do município de Lajeado ?

Estou bastante envolvido com a comunidade. Fazendo o possível para atender as demandas. Junto com meu projeto social, eu tento fazer meu possível em ajudar. Ser a diferença. Já tenho realizado várias trabalhos e estou ouvindo pela boca da povo lajeadense… ” Você está sendo a diferença na Câmara”, isso é ótimo, gratificante, mas exigi sacrifícios.

Portal: Vanderlan, um alegretense que saiu de sua terra natal em busca de trabalho e hoje é representante de uma comunidade no Vale de Taquari. Qual a lição dessa trajetória toda ?

A lição é…Não desista… Quando você pensar em desistir, Deus te mostra que você nasceu para vencer independente quem você foi, ou quem você pensa que é. Ele coloca pessoas certas na sua vida e mostra o caminho a trilhar. Hoje ; uso meu testemunho de vida para ajudar a outros. Me inspiro muito da história bíblica. Quando Deus envia um profeta na casa de Jessé para ungir o rei para Israel. Pegou o menor nos olhos de seus irmãos e pai. Mas para Deus, não somente um pastor. E sim Davi, se tornaria um grande rei.

Portal: Lá se vão quase 3 décadas que saíste de Alegrete, qual a tua ligação com o Baita Chão ?

Na verdade, tenho saudades e sonho muito que estou aí. Volto para pescar sempre quando posso. A maior parte da família e amigos daquela época está fora de Alegrete. Tenho minha tia e primos aí no Bairro dos Canudos e alguns vizinhos das antigas que pouco vejo quando vou no Baita Chão. Não esquento muito a cadeira, e vou direto para fora pescar, aproveitar o tempo curto que tenho.

Portal: Autor de importantes projetos comunitários, como nasceu a ideia de ser vereador ?

O povo me escolheu, vendo em mim uma pessoa sempre envolvida com as comunidades. Realizando eventos, Páscoa, dia da criança, Natal e outros trabalhos sociais. Principalmente nas tragédias sempre junto com o povo. Fui referência, sempre digo que Deus me colocou lá e o povo me escolheu. E ainda continuo meu trabalho social e agora como vereador.

Portal: Fizeste uma campanha no ano passado para ajudar Alegrete na época da maior catástrofe natural. Momento que a cidade de Lajeado também enfrentou graves problemas com as enchentes. Como foi esse momento para ti e tua família ?

Até me emociono respondendo essa pergunta. Só Deus sabe o que passei. Não foi fácil, pois também quase perdi minha família. Me entreguei demais em ajudar a todos que eu podia e esqueci minha família.

Mas hoje minha esposa entende, pois estávamos todos sobrecarregados, ( ela como enfermeira) também passou lutas e problemas dentro do hospital, a água estava chegando na porta. Foram três enchentes em menos de 1 ano. As pessoas aqui estão traumatizadas. Fiz o que meu coração mandou. Consegui um caminhão cheio de alimentos e roupas aí para Alegrete.

Portal: Qual a maior e melhor lembrança do Alegrete ?

Família, amigos, Exército. Minha casa onde morava nos Canudos. Nos éramos felizes mesmo com o pouco que tínhamos. Independente das circunstâncias triste que passei. Minhas pescarias, sempre é minha paixão. Estou esperando convites

Portal: Como é tua rotina em Lajeado, além das atividades na Câmara, o que o alegretense Mano Pereira faz no Vale do Taquari ?

Minha rotina é tentar atender as demandas. Pois a campanha para 2028 já começou. E devemos tentar fazer nosso melhor. Também tenho minha mãe que cuido aqui, ( achar tempo para ficar com ela). Minha Igreja que frequento e minha esposa.

Portal: Qual a mensagem do Mano Pereira para aqueles que como tu acreditam na resiliência ?

Minha mensagem que uso como testemunho. Quando você achar que não tem mais esperança,

mesmo quando tudo parece perdido, algo maior pode transformar a nossa história. Às vezes, a esperança renasce exatamente no momento em que achávamos que era o fim. Tudo se resume em Deus.

Fotos: acervo pessoal