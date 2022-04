Mano Traíra é preso por envolvimento com abigeato

Share on Email

DECRAB Alegrete prendeu um homem, em flagrante, por posse de arma e receptação de produtos oriundos de abigeato, no bairro Promorar.

Em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão foram localizados na residência do conduzido, itens utilizados para a prática de abigeato, documentos de pessoas diversas, vestimentas militares, uma espingarda calibre 22 e duas munições.

Ainda, foram apreendidas peles de animais cuja caça é proibida e mais de 37 quilos de carne bovina sem origem ou procedência, objeto de corte não industrial e sem as regularidades sanitárias.



A prisão do homem de 59 anos, conhecido por Mano Traíra, foi na manhã desta quarta feira (13), pela Polícia Civil, através dos agentes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato de Alegrete – DECRAB-ALEGRETE, coordenados pelo delegado Erickson Gonçalves de Freitas, com o apoio dos policiais da Delegacia de Polícia do Alegrete.

O registro foi realizado por receptação de animal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



Após cumpridas as exigências legais, o preso foi encaminhado à Penitenciária Estadual do Alegrete, onde ficará à disposição da justiça.









Fonte:

POLÍCIA CIVIL / DPI / 4° DPRI / DECRAB ALEGRETE