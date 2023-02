Manoel Viana adquire caminhão tanque com capacidade para 10 mil litros de água

A Prefeitura de Manoel Viana recebeu durante o feriado de Carnaval um caminhão tanque. A mais nova aquisição da frota de veículos do município, é um caminhão tanque seminovo com capacidade de armazenamento para 10 mil litros de água.

O veículo foi adquirido com o principal objetivo de atender às propriedades rurais do interior do município que vem sofrendo com os problemas causados pela grande seca que assola a região.

Além dos prejuízos nas lavouras e na criação de animais, muitas pessoas ficaram sem água para o consumo, e foi pensando em amenizar o sofrimento da comunidade que a administração o caminhão tanque com reservatório de 10 mil litros, que será utilizado para levar água até as propriedades quem sofrem os efeitos da estiagem.

A nova aquisição terá dupla funcionalidade, emergencialmente para o transporte de água até o interior, e posteriormente utilizado a favor das atividades da defesa civil no combate a incêndios no município.

O caminhão teve um investimento total de R$350.280,00 sendo R$325.000,00 do caminhão e R$25.280,00 de equipamentos e serviços realizados para a instalação da bomba reversora que servirá para o combate a incêndios. O veículo ficará vinculado ao patrimônio do Gabinete do Prefeito Gustavo Medeiros.

Foto: assessoria de imprensa PMMV