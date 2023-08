Manoel viana conta com o espaço Recanto do Bugio

A Prefeitura de Manoel Viana, através da Secretaria de Educação e Turismo, inaugurou o Recanto do Bugio que visa criar um espaço apropriado para o fornecimento de água e alimento aos bugios, além de centralizá-los em um espaço adequado para visitação.

O município de Manoel Viana é conhecido na região por suas belas paisagens naturais e consequentemente seu potencial turístico. Com o intuito de fortalecer e exaltar essas potencialidades, o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, criou o espaço na Praça Central.

O Recanto do Bugio foi construído em parceria com a Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, dentro do Programa Jogue Limpo. É importante ressaltar que um dos principais objetivos do Recanto é o fornecimento de alimentos apropriados que fazem parte da dieta dos animais. Desta forma, foram espalhados pelo espaço inúmeras placas informativas para que os visitantes não ofereçam alimentos inadequados aos animais.

Fotos: reprodução