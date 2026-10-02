Manoel Viana decreta Situação de Emergência após temporais e elevação do Rio Ibicuí

Manoel Viana enfrenta os efeitos de eventos climáticos registrados nos últimos dias. No último fim de semana, chuva de granizo e fortes precipitações provocaram danos em telhados, coberturas, veículos e instalações de imóveis residenciais no município. Ao mesmo tempo, o nível do Rio Ibicuí apresentou elevação e atingiu a cota de atenção de 8,32 metros.

Diante dos impactos provocados pelas condições meteorológicas, o prefeito de Manoel Viana, Antônio Flávio Busnelo assinou na última terça-feira (29) o Decreto Executivo nº 135, que declara Situação de Emergência Nível II em todo o município.

Com a medida, os órgãos municipais passam a atuar de forma coordenada sob o comando da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), nas ações de socorro, assistência às famílias atingidas, reabilitação das áreas afetadas e reconstrução.

O decreto também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar o atendimento às pessoas afetadas pelos eventos climáticos.

A declaração foi fundamentada no parecer da COMPDEC e nos relatórios e laudos reunidos no Formulário de Informações do Desastre (FIDE). Os documentos apontaram que a magnitude do evento superou a capacidade local de resposta..

Além dos danos provocados pelo temporal, a elevação do Rio Ibicuí também passou a exigir atenção. O rio chegou a 8,32 metros, alcançando a cota de atenção, mantendo as equipes da Defesa Civil em acompanhamento diante da possibilidade de novos impactos em áreas próximas ao curso d’água.