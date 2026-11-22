O município de Manoel Viana está em evidência no cenário estadual da diversidade. Mauri de Abreu conquistou o título de Miss Trans Diversidade Rio Grande do Sul 2026/2027, representando o município pelo segundo ano consecutivo na competição.

A conquista marca um momento importante para Manoel Viana, levando o nome da cidade ao destaque estadual e ampliando a visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+. O resultado também reforça a importância da representatividade, do respeito às diferenças e da construção de uma sociedade mais inclusiva.

A Prefeitura Municipal de Manoel Viana manifestou reconhecimento pela conquista e parabenizou Mauri pela trajetória e pelo título alcançado. Conforme a administração municipal, a vitória representa motivo de orgulho para a comunidade e simboliza a valorização da diversidade e dos direitos de todas as pessoas.

O município também destacou o trabalho da Coordenação Municipal da Diversidade, coordenada por Luis Vezossi, pelo apoio e incentivo às iniciativas de representatividade e inclusão.

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A conquista de Mauri vai além de um título: representa visibilidade, reconhecimento e a importância de garantir espaços para que diferentes identidades sejam respeitadas e representadas.

Com o resultado, Manoel Viana celebra a conquista de sua representante e ganha ainda mais projeção no cenário da diversidade gaúcha.