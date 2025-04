Manoel Viana ganha ponto de atendimento virtual da Receita Federal

O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, em Manoel Viana, já começou a realizar serviços no vizinho município. O atendimento está sendo realizado junto à Secretaria da Fazenda, no Setor de Tributos.

Entre os serviços oferecidos a partir de agora estão consulta de pendências fiscais, emissão de certidão de débito, protocolo de documentos, cópias de declarações, entre outros. O objetivo é evitar que o cidadão tenha que se deslocar a Alegrete para receber esse tipo de atendimento.

Muitos dos serviços já estão disponíveis online, no site da Receita Federal. Nesses casos, o benefício do PAV é atender à população menos favorecida, aquela ainda sem acesso aos serviços digitais, promovendo a inclusão digital e a cidadania fiscal.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

O acordo de cooperação técnica entre o município de Manoel Viana e a Delegacia da Receita Federal em Santa Maria para instalação do PAV foi realizado no início de março. Os servidores designados pelo município foram treinados remotamente ainda em março.

Uma visita está prevista para ocorrer no dia 17 de abril, às 16h, na Prefeitura, Rua Walten Jobim, 171. O delegado da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria, auditor-fiscal Alexandre Zorzo Righes, e a agente da Agência da Receita Federal em Alegrete, Melissa Fernandes Geraldo Mafaldo, serão recebidos pelo prefeito, Antônio Flávio Fernandes Busnelo e pela servidora municipal Carmen Solange Melo da Silva Vargas, coordenadora do PAV.