Manoel Viana lança campanha do agasalho; Doe um cobertor, aqueça um coração

A Prefeitura de Manoel Viana, por meio do CRAS, divulgou o início da Campanha do Agasalho 2025.”Doe um cobertor, aqueça um coração” a campanha visa uma número expressivo de arrecadação para fornecer ao público mais necessitado um suporte com a chega dos dias mais gelados.

A Campanha começou na última quarta-feira, 28 e durará até o dia 16 de junho. Aos interessados, o local de entrega será no próprio CRAS Manoel Viana e qualquer doação será bem-vinda, diz o post oficial da entidade responsável.

Mantas, cobertores e demais agasalhos, serão recolhidos pelo CRAS. O telefone para contato é WhatsApp (55)32562061 ou redes sociais da entidade. Faça já sua parte e ajude com o próximo, sua doação pode fazer total diferença.