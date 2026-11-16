Manoel Viana realiza Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Encontro reuniu representantes do poder público, Conselho Tutelar, estudantes e comunidade para debater o fortalecimento das políticas públicas e a garantia dos direitos da infância e da adolescência.

O município de Manoel Viana realizou, na manhã da última quarta-feira (11), a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento aconteceu no Centro Cultural e foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, a conferência proporcionou um espaço de diálogo, reflexão e participação coletiva, com foco na discussão e no fortalecimento das políticas públicas destinadas à proteção de crianças e adolescentes.

A programação contou com a participação de representantes de diferentes setores da comunidade e do poder público. Estiveram presentes integrantes do Conselho Tutelar, alunos da Escola Salgado Filho, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Gustavo Medeiros, e a presidente do COMDICA, Tâmara Soares, além de integrantes da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Também participaram o procurador jurídico do município, Matheus Duarte, e o palestrante Roberto Moller, responsável por conduzir as discussões e reflexões sobre o tema proposto.

Durante o encontro, foram abordadas questões relacionadas à importância do Sistema de Garantia de Direitos, à participação democrática e à responsabilidade compartilhada entre instituições, famílias, sociedade e poder público na construção de políticas voltadas à infância e à adolescência.

A presença de estudantes e representantes de diferentes segmentos reforçou a importância de ampliar os espaços de escuta e participação, permitindo que a sociedade esteja envolvida nas discussões sobre os direitos das novas gerações.

A Conferência Municipal representa também uma oportunidade para avaliar os desafios existentes e fortalecer o compromisso das instituições com a proteção integral de crianças e adolescentes, garantindo que suas necessidades e direitos sejam considerados na formulação das políticas públicas.

A realização da XI Conferência reafirma o compromisso de Manoel Viana com a promoção, proteção e defesa dos direitos da infância e da adolescência. Que trata de garantir os direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva e um compromisso permanente de toda a sociedade.

Fotos: PM Manoel Viana