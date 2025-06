Manoel Viana recebe estudante americana em visita de intercâmbio

Na manhã da última quarta-feira (11), o município de Manoel Viana teve a alegria de receber a estudante estadunidense Fiona Jackson Trujillo, de 15 anos. Ela é natural de Fishers, Indiana (EUA). Fiona está no Brasil por meio do programa de intercâmbio Youth Ambassadors, promovido pelo Partners of the Americas.

Na cidade ela foi acompanhada da professora Lisete Mena Barreto, de Alegrete, e recebeu as boas vindas da secretária de educação Ana Migotto, e das diretoras de ensino Rubia Queli Corsini, e diretora de cultura Juliana Pinheiro, além do secretário de Turismo Eduardo Lara.

Em Manoel Viana, Fiona visitou escolas da rede municipal e estadual, onde foi recebida por alunos e professores. Durante a visita, ela compartilhou curiosidades sobre sua cultura, rotina nos EUA e demonstrou grande interesse pela cultura local.

Um dos destaques foi a apresentação de uma dança tradicional gaúcha pela Invernada de Danças Caudilhos Vianense, coordenada pela professora Fidelcina Lançanova Bitencourt. Fiona também fez uma visita de cortesia ao gabinete do Prefeito Careca, onde foi recebida pelo gestor e uma comitiva de representantes da administração. Durante o encontro, ela recebeu uma lembrança simbólica da cidade.

A Prefeitura, agradece a todos os envolvidos, especialmente à professora Angélica Marcon, que organizou esse importante momento de troca cultural. Thank you, Fiona! Manoel Viana will always welcome you with open arms.

Fotos: PMMV