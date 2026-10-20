Manoel Viana: seção retorna ao local original no segundo turno das Eleições 2026

TRE-RS orienta eleitoras e eleitores a confirmar o endereço de votação antes de sair de casa

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) informou que haverá mudanças pontuais nos locais de votação para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026.

Em Manoel Viana, a alteração envolve a seção eleitoral 62, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, que voltará a funcionar em seu endereço original no próximo turno.

No primeiro turno, a seção operou em um local provisório. Agora, os eleitores vinculados a essa seção deverão retornar à Escola Municipal Alberto Pasqualini para exercer o direito ao voto.

A mudança faz parte de um conjunto restrito de alterações anunciado pela Justiça Eleitoral gaúcha, que abrange quatro locais de votação e nove seções eleitorais em três municípios do Estado. As modificações estão relacionadas a situações específicas, como problemas nas estruturas físicas de prédios e consequências dos temporais e das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Justiça Eleitoral alerta para informações falsas

O TRE-RS também alerta para a circulação de informações equivocadas sobre supostas mudanças generalizadas nos locais de votação. Segundo o Tribunal, a maioria das eleitoras e dos eleitores gaúchos deverá votar nos mesmos locais utilizados no primeiro turno.

A definição e a eventual alteração dos endereços são atribuições dos Tribunais Regionais Eleitorais, considerando as avaliações dos juízos eleitorais e as condições de cada município. Entre os fatores analisados estão questões estruturais, climáticas e de segurança, com o objetivo de garantir a realização adequada da votação.

Como consultar o local de votação

Para evitar deslocamentos desnecessários, a recomendação é que os eleitores de Manoel Viana consultem previamente os canais oficiais da Justiça Eleitoral e confirmem o endereço de sua seção.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A verificação antecipada é importante para que cada eleitor se dirija ao local correto e exerça seu direito ao voto com tranquilidade no segundo turno das Eleições Gerais de 2026.