Manoel Viana sediou Assembleia Geral do CODEPAMPA com participação de prefeitos da região

Encontro reuniu gestores municipais para discutir ações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do Pampa Gaúcho

O município de Manoel Viana sediou, na manhã da última sexta-feira (25), a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (CODEPAMPA). O encontro foi realizado em conjunto com a AMFRO, na sede do Sindicato Rural, localizada no Parque de Exposições Léo Durlo.

A reunião contou com a participação de prefeitos e representantes dos municípios integrantes do Consórcio, que se reuniram para tratar de pautas de interesse regional e discutir iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social dos municípios que integram o Pampa Gaúcho.

Representando o município de Alegrete, esteve presente o prefeito Jesse Trindade dos Santos, que participou das discussões e dos encaminhamentos apresentados durante a assembleia.

Entre os assuntos debatidos estiveram a suplementação orçamentária, a aprovação do Comitê Gestor HUP – Hospital Universitário do Pampa e a apresentação do Comitê Pró-Clima. Também foram abordadas questões relacionadas às atas de veículos, apresentadas pelo senhor Carlos Costabeber.

Outro tema de destaque foi a implementação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). A iniciativa é considerada importante para a organização e a regularização da produção de alimentos de origem animal nos municípios, contribuindo para a segurança dos produtos comercializados e para o fortalecimento da produção local.

A assembleia também serviu como espaço de diálogo e articulação entre os gestores municipais. A troca de informações permitiu o alinhamento de ações, a discussão de demandas comuns e o encaminhamento de assuntos de interesse regional.

A realização do encontro reforça a importância da atuação integrada entre os municípios e do trabalho conjunto por meio do CODEPAMPA, buscando construir iniciativas que contribuam para o desenvolvimento e o fortalecimento da região do Pampa Gaúcho.

Fotos: Prefeitura Municipal de Manoel Viana