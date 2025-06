Manutenção em poço tubular da Corsan afeta o abastecimento em cinco bairros de Alegrete

A intervenção, que tem início previsto para as 21h, tem como objetivo reparar um vazamento identificado em uma das tubulações responsáveis pela distribuição da água captada do subsolo.

De acordo com a Corsan, durante o período de execução do serviço, os moradores do Centro e dos bairros Canudos, Macedo, Santo Antônio e Vila Nova poderão enfrentar instabilidade ou interrupção no fornecimento de água. A expectativa é que o abastecimento seja restabelecido de forma gradual ao longo da madrugada desta terça-feira (24), assim que o sistema de bombeamento for reativado.

A companhia orienta os moradores dessas regiões a fazerem uso consciente da água, priorizando o consumo para atividades essenciais até a normalização completa do serviço.

Para mais informações e atualizações sobre a operação, a Corsan disponibiliza seus canais de atendimento: aplicativo Corsan, site da Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51) 99704-6644 e o telefone 0800 646 6444, com ligações gratuitas.