Manutenção em sistema de bombeamento pode afetar abastecimento em quatro bairros de Alegrete

A Corsan realiza, na manhã desta quarta-feira (3), manutenção no sistema de bombeamento de água do poço localizado na Rua Márcio Giovane Prates, no bairro José de Abreu, em Alegrete.

3 de setembro de 2025 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O serviço começou por volta das 9h e deve ser concluído até o início da tarde de hoje.

Durante o período da intervenção, podem ocorrer instabilidades ou interrupções temporárias no abastecimento de água em quatro bairros da cidade: José de Abreu, Gamino, Piola e Renascer.

A Corsan orienta os moradores a usarem a água de forma consciente até a normalização completa do sistema.

Canais de atendimento

Para mais informações ou registro de ocorrências, os clientes podem utilizar os canais de relacionamento da companhia:

App Corsan

Agência Virtual: cliente.corsan.com.br

WhatsApp: (51) 99704-6644

Telefone 0800 646 6444 (ligação gratuita)

