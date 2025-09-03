Manutenção em sistema de bombeamento pode afetar abastecimento em quatro bairros de Alegrete

O serviço começou por volta das 9h e deve ser concluído até o início da tarde de hoje.
Durante o período da intervenção, podem ocorrer instabilidades ou interrupções temporárias no abastecimento de água em quatro bairros da cidade: José de Abreu, Gamino, Piola e Renascer.
Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp
A Corsan orienta os moradores a usarem a água de forma consciente até a normalização completa do sistema.
Canais de atendimento
Para mais informações ou registro de ocorrências, os clientes podem utilizar os canais de relacionamento da companhia:
App Corsan
Agência Virtual: cliente.corsan.com.br
WhatsApp: (51) 99704-6644
Telefone 0800 646 6444 (ligação gratuita)