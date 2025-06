Mapa da inadimplência aponta que mais de 30 mil habitantes de Alegrete estão negativados

Diante do aumento da inadimplência no Brasil, que atinge 77 milhões de brasileiros negativados, a Serasa se une aos principais bancos do país para lançar um mutirão de negociação de dívidas. Com foco apenas nos débitos bancários, que representam a maior parcela das pendências dos brasileiros, mais de 50 instituições financeiras disponibilizam ofertas com benefícios especiais de negociação, como parcelamento e descontos que podem chegar a 97%.

Segundo pesquisa do Serasa em junho deste ano, há 35 milhões de consumidores, neste momento, com dívidas em bancos, de acordo com o cadastro da Serasa – sendo que 11 milhões deles têm contas atrasadas somente com as instituições financeiras. Ao todo, são mais de 65 milhões de dívidas relacionadas somente aos bancos.

A reportagem conversou com Thiago Ramos Especialista em Finanças Pessoais da Serasa, que explicou a iniciativa que pode limpar o nome daqueles inadimplentes ou com algum tipo de dívida com bancos. Ramos destaca que somente no município são 30.079 pessoas com algum tipo de inadimplência. Destas, 11.791 possui dívidas bancárias.

Ramos disse que conforme a pesquisa foi avançando se pode observar que o consumidor tem usado cada vez mais o cartão de crédito para compras em supermercados. “Esse tipo de necessidade acabou por endividar o cidadão, já que além de gastar a renda, ele acabou usando o limite do cartão”, explica o técnico.

Conforme Thiago, para traduzir o perfil do endividamento bancário, a Serasa realizou um levantamento com 921 credores de bancos. O recorte da pesquisa confirma que o cartão de crédito é uma dificuldade nacional, mencionado por 69% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os empréstimos pessoais (56%) e o uso do cheque especial ou limite da conta corrente (31%).

Entretanto, as principais justificativas para não honrar os compromissos bancários são a perda de renda ou o desemprego, seguidas pela necessidade de realização de gastos inesperados com questões de saúde ou acidentes e a desorganização financeira.

De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados revelam que já tentaram negociar diretamente com o banco, mas não conseguiram. Por isso, a Serasa realiza até o dia 30 de junho, através do site e aplicativo cerca de 400 milhões de ofertas de bancos com descontos que chegam a 97%.

No Rio Grande do Sul, 42,1% da população está inadimplente. São mais de 3.7 milhões de gaúchos que juntos ultrapassam R$ 24.2 bilhões em dívidas. Desse total, quase 1.6 milhão de pessoas possuem dívidas com bancos, sendo que 500 mil possuem dívidas apenas com bancos. Ao todo, são 14.5 milhões de dívidas, sendo que 3 milhões são com os bancos. Para resolver essas pendências, estão disponíveis no Estado 16 milhões de ofertas.

A capital gaúcha possui 545 mil inadimplentes que juntos possuem 1.8 milhão de dívidas. Desse total, 266 mil inadimplentes possuem dívidas com bancos.

O Mapa de Inadimplência mais recente mostra que o segmento de bancos e cartões de crédito é responsável por 27,8% do total das dívidas que geraram negativação no país em maio. As contas básicas de luz, água e gás, que vêm em segundo lugar, respondem por 20,3% da inadimplência, seguido pelas financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos, com 19,3%.

Acesse esses canais para renegociação:

Canais oficiais:

• Site: http://www.serasalimpanome.com.br

• App Serasa no Google Play e App Store

• WhatsApp: (11) 99575-2096

• Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, mediante a uma taxa de R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3,00 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).