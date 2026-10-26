Mapeamento busca identificar organizações e coletivos que atuam pelos direitos das mulheres

Iniciativa da Fundação Gerações e do CEDM-RS pretende dar visibilidade às ações, projetos e desafios da sociedade civil nos diferentes territórios do Estado

Identificar quem são, onde estão e como atuam as organizações, coletivos, movimentos e iniciativas da sociedade civil voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres é o objetivo do Femininos em Ação, mapeamento realizado pela Fundação Gerações em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio Grande do Sul (CEDM-RS).

Lançado no início de setembro, o levantamento busca construir um panorama estadual das iniciativas que atuam com a pauta dos direitos das mulheres. A pesquisa reúne informações sobre áreas de atuação, projetos, serviços, participação em redes e conselhos, relação com políticas públicas, fontes de recursos, principais desafios e perspectivas para a continuidade e ampliação das ações.

A participação está aberta até 10 de outubro e ocorre por meio de um formulário de autodiagnóstico, preenchido pelas próprias organizações, movimentos, coletivos e demais iniciativas.

Falta de dados motivou iniciativa

A proposta surgiu a partir de uma dificuldade identificada pela Fundação Gerações durante a elaboração do Guia de Apoio e Proteção a Mulheres, lançado em março. O material reúne informações sobre as redes de atendimento especializado em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.

Segundo a presidenta da Fundação Gerações, Karine Ruy, a produção do guia revelou a ausência de dados atualizados sobre a atuação da sociedade civil na área.

“Enquanto produzíamos esse material, tivemos dificuldade em encontrar dados atualizados a respeito da atuação da sociedade civil nesse campo, seus projetos e serviços. Foi dessa inquietação, compartilhada com o CEDM, que surgiu a proposta de realizarmos conjuntamente o mapeamento ‘Femininos em Ação’.”

Para Ruy, conhecer essa rede é fundamental para compreender como as iniciativas estão organizadas, de que forma se relacionam com as políticas públicas e quais obstáculos enfrentam.

“Ter acesso a esses dados é o primeiro passo para planejar estratégias capazes de fortalecer organizações que estão comprometidas com uma sociedade mais justa e inclusiva para todas as mulheres.” Visibilidade para iniciativas dos territórios

A presidenta do CEDM-RS, Natália Fetter, destaca que o levantamento pretende alcançar também grupos que nem sempre aparecem nos espaços institucionais de participação e controle social.

“Sabemos que existe uma atuação muito potente nos territórios, muitas vezes realizada por grupos que não estão formalizados ou que ainda não mantêm uma relação direta com os espaços institucionais de participação e controle social.”

O mapeamento deverá permitir identificar quais organizações e grupos estão mobilizados, quais pautas desenvolvem, quais públicos atendem, como se estruturam e quais são os principais desafios enfrentados.

Para Fetter, essas informações são importantes para aproximar o conselho das diferentes realidades existentes no Estado e ampliar a participação social na construção e no acompanhamento das políticas públicas para as mulheres.

“O CEDM-RS precisa estar cada vez mais conectado com aquilo que acontece nos municípios e regiões do Estado, inclusive para que diferentes experiências, demandas e vozes possam chegar ao conselho e contribuir para o acompanhamento e a construção das políticas públicas para as mulheres.” Dados podem orientar novas articulações

Além de identificar iniciativas e experiências, o levantamento poderá apontar regiões onde existem lacunas na atuação da sociedade civil e territórios que necessitam de maior articulação.

De acordo com Karine Ruy, os dados poderão funcionar como uma referência para identificar boas práticas que possam ser compartilhadas e ampliadas, assim como áreas que demandem novos esforços de mobilização.

“Os dados servirão como uma bússola, indicando tanto boas práticas de iniciativas que podem ter suas metodologias amplificadas para outros territórios quanto lacunas na atuação da sociedade civil com o tema.”

Na avaliação de Natália Fetter, a pesquisa também poderá aproximar organizações que enfrentam desafios semelhantes e estimular redes de cooperação.

“Há ainda uma dimensão muito importante de articulação. Ao tornar visível quem está atuando e em quais áreas, podemos aproximar iniciativas que enfrentam desafios semelhantes e fortalecer redes de cooperação e troca de experiências.”

A diversidade territorial e social do Rio Grande do Sul também é um dos aspectos considerados fundamentais no levantamento. As demandas das mulheres podem variar de acordo com a região e com os diferentes grupos sociais, tornando necessário compreender as especificidades de cada território.

“As demandas não são necessariamente as mesmas em todas as regiões e também variam conforme os diferentes grupos de mulheres. Portanto, quanto mais conseguirmos compreender essa diversidade territorial e social, melhores serão as condições para fortalecer a representação, a participação e o controle social das políticas públicas”, avalia Fetter. Sistematização dos resultados

A pesquisa é coordenada pela secretária de Formação do CEDM-RS, Renata Teixeira Jardim, advogada e mestre em Antropologia Social.

“Mapear é dar visibilidade a essa atuação, aproximar iniciativas e fortalecer as redes em todo o Rio Grande do Sul. Esse conhecimento também pode ajudar o conselho a ampliar o diálogo com os diferentes territórios e fortalecer a participação social.”

Após o encerramento da participação, a equipe técnica deverá compilar e sistematizar as informações ao longo de outubro. A previsão é que os resultados sejam divulgados em novembro.

A forma de apresentação dos dados ainda está sendo definida, mas, segundo Karine Ruy, a intenção é garantir ampla divulgação e promover o debate sobre os resultados encontrados.

Como participar

Organizações da sociedade civil, movimentos, coletivos e outras iniciativas que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres no Rio Grande do Sul podem participar do Femininos em Ação até 10 de outubro, respondendo ao formulário de autodiagnóstico.

Formulário de participação:

Femininos em Ação – formulário de autodiagnóstico

Foto: CEDM-RS (divulgação)