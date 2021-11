Máquinas do DAER que não servem mais para uso vão a leilão

Passando ao lado do pátio onde ficam as máquinas do DAER e os escritório aqui em Alegrete, da rua se percebe um depósito de máquinas inservíveis se acabando no tempo.

O engenheiro responsável pela DAER em Alegrete, Paulo Maister, informa que essas máquinas como tratores, patrolas e outras que nãos servem mais para uso vão a leilão. São pelo menos umas dez máquinas que estão a céu aberto, há tempos, no espaço do pátio do DAER em Alegrete.

Como estão muito atingidas pelo tempo, servem mais para a venda de peças, porque o Departamento de Estradas de Rodagem do RS, precisa renovar a frota diante da quantidade da extensão de estradas que precisam fazer a manutenção, o que provoca um grande desgaste nesses veículos.

É um depósito de máquinas que viraram sucatas e, por muito tempo, foram usadas para recuperar muitas estradas de responsabilidades do DAER em Alegrete e Manoel Viana.