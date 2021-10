Maraglai, uma professora de muita fibra e generosidade não resistiu à Covid

Uma pessoa incrível, carinhosa, atenciosa, sorriso lindo, sempre pronta para qualquer desafio. Batalhadora, se apaixonou pela educação para se formar e realizava seu trabalho com muito amor e dedicação em cada detalhe. Um ser humano que vai fazer muita falta – disse a educadora e ex-colega Eliane Domingos, que leciona na EMEI Palmira Palma.

A notícia do falecimento da professora de Geografia Maraglai Barbosa de 54 anos, provocou uma grande consternação em todos os familiares e amigos. De acordo com familiares, há um ano a ex-funcionária pública pediu exoneração e saiu de Alegrete para ir residir no Paraná, onde ficou perto dos filhos e netas. Mas, há cerca de quase 30 dias positivou para Covid-19 e não resistiu às complicações do vírus.

Nas redes sociais, as pessoas pareciam não assimilar a perda que foi um grande impacto para muitas ex-colegas, amigas e conhecidos. Gabriella Viana enfatizou que ela era uma pessoa iluminada de amor, generosidade, caridade e simplicidade. Um ser humano incrível que vai fazer uma falta enorme para todos.

Silvana Silveira fez um grande relato diante da união e empatia de Maraglai. Antes de deixar Alegrete, ela foi solidária a amiga e, mesmo com os protocolos da Covid-19, naquele período, ressaltou que precisava dar um abraço de acolhimento e amor devido a perda do pai de Silvana. São gestos que demonstram o grandioso coração e solidariedade que ela tinha.

“Meu coração e de minha família está estraçalhado, destroçado. Este adeus é revoltante, cruel, amargo. A vida é injusta, pois te levou cedo demais, Nunca esquecerei de todos os bons momentos que vivemos juntas, assim como, os maus que uma sempre foi o ombro amigo da outra. Tu sempre soube quando eu precisava do teu abraço acolhedor, das palavras “diretas”, das risadas, dos planos… Éramos a dupla dinâmica. Sinto que nossa união é muito forte e vai continuar independente da tua partida tão inesperada. Tua vontade de viver e tua alegria serão minha inspiração”- descreveu Andreia Simone.

Maraglai trabalhou na EMEI Palmira Palma e também no Polo do Jacaquá. Ela realizou o sonho de fazer a faculdade de geografia, porém, não chegou a trabalhar como docente, nestes educandários atuou como merendeira. Todos a citam com uma fibra e uma determinação sem igual. Também era muito atuante em outros projetos e participava dos movimentos como Parada do orgulho Louco.