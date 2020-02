Maratonistas alegretenses fazem bonito na Travessia Torres Tramandaí

O vencedor da 16ª edição da Travessia Torres Tramandaí (TTT) foi Felipe Costa da Silva, de 31 anos. O catarinense completou os 82 quilômetros de prova em seis horas e 16 minutos. Felipe havia sido campeão do circuito no ano passando, quando completou o percurso em cinco horas e 49 minutos.

Já entre as mulheres, o lugar mais alto do pódio ficou com Elisete Silva, 43, que completou o percurso em sete horas e 27 minutos. Na última edição, a vencedora foi Roberta Nozari, que finalizou a prova em sete horas e 43 minutos.

A prova teve a largada em Torres, por volta das 6h do dia 25 de janeiro, e a chegada ocorreu na barra de Imbé, onde uma equipe de profissionais aguardava os atletas.

A cidade de Alegrete contou com três atletas na prova. O maratonista Alexandre Rosa marcou forte presença na 16ª TTT (Travessia Torres Tramandaí).

“Foi a segunda vez que disputei essa prova. É uma competição diferente, pois consiste apenas em correr na areia e isso é muito difícil. Além da areia na praia, tem o vento, o sol, a maré que sobe e atinge a faixa de areia e mais os banhistas que nessa época do ano aproveitam o calor pra pegar aquele bronzeado”explica o atleta.

Alexandre foi guiado pelo atleta Rafael Motta do grupo de apoio Sexto Sentido de Porto Alegre. Ele disputou a prova do revezamento pela equipe ACERGS. Completaram os 82 km em um quarteto, todos atletas deficientes visuais.

“Corri 24 km, de Rondinha a Capão Novo. Foi a primeira vez que uma equipe de deficientes visuais disputou a TTT. Fizemos o percurso total em 9:10. Eu estava nervoso, não consegui executar os treinos de maneira correta, tive uma lesão na panturrilha e isso atrapalhou muito minha preparação. Mas na hora deu tudo certo, o lado do atleta falou mais alto e a superação e o foco me levaram a concluir os 24 km em 2 horas e 23 minutos”, conta o alegretense.

Outro que mandou bem foi o alegretense radicado na cidade de Canoas Inar Paim. Ele conquistou o 2º lugar no octeto misto com a equipe Run4life.

Na prova solo, o único alegretense na distância foi Jero Noronha que mora em Uruguaiana. O super-atleta que sonhava com a TTT realizou o sonho de correr a prova. Topou o desafio de correr os 82 km. “Seis horas da manhã em Torres larguei indo buscar o meu maior objetivo ser ultra novamente. Tive a honra de ter um grande apoio meu treinador Niedgie Nadso”, destaca Noronha.

O treinador acompanhou o atleta em dois trechos da prova e cruzou a linha de chegada junto. Jero foi o 12°na geral e obteve o 3°lugar na categoria 30/39.

“Não corri sozinho tive um apoio muito essencial da minha namorada Grazy Santos que foi de bike. E também não posso deixar de agradecer meus apoiadores”, comemorou o ultramaratonista.