Marcha para Jesus 2026 reúne grande público e transforma a Praça Nova em palco de fé e louvor

A mobilização teve início em frente à Câmara de Vereadores, na rua Vasco Alves, onde os participantes se reuniram para dar início à caminhada. Durante o percurso, foram realizadas duas importantes orações: a primeira em frente ao Legislativo Municipal e, na sequência, outra em frente à Prefeitura de Alegrete, levando uma mensagem de fé, esperança e bênçãos às autoridades e a toda a comunidade alegretense.

Após as orações, os participantes seguiram pelo trajeto programado, passando pela Praça Getúlio Vargas, Calçadão, Rua General Sampaio e Rua Marquês de Alegrete, em direção ao destino final.

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Neste momento, a Marcha para Jesus está na Praça General Osório, popularmente conhecida como Praça Nova, onde um grande público já se concentra para dar continuidade à programação especial.

O espaço se tornou palco de uma grande celebração de fé, com momentos de louvor, música, ministração da Palavra e clamor a Deus, reunindo pessoas de diferentes idades em uma manifestação pública de amor e devoção a Jesus Cristo.

Mais do que uma caminhada, a Marcha para Jesus representa um momento de comunhão, união das igrejas e expressão da fé cristã, levando às ruas de Alegrete uma mensagem de paz, esperança e amor ao próximo.

Alegrete vive uma tarde especial, marcada pela fé e pela união de um povo que se reúne para celebrar e exaltar o nome de Jesus!