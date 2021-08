Marciano, da Retro, teve uma despedida comovente da família e amigos

Share on Email

Uma homenagem merecida pelo amor à profissão. As lágrimas eram verdadeiros rios na face que acompanhou o último adeus a Marciano Chaves Barrios. Aos 43 anos depois de uma verdadeira e muito brava luta contra um Glioblastoma Multiforme grau IV, ele faleceu na manhã de ontem(19). O operador de retroescavadeira deu seu último suspiro nos braços da esposa Giuliana Rafaela Souza Silveira sabendo que era muito amado, depois de mais de 1 ano do diagnóstico.

Homenagem a Marciano Chaves Barrios

Giuliana atendeu a reportagem e disse que o câncer era extremamente agressivo. Os médicos desde as primeiras consultas e exames deram poucos meses de vida.

Desde então a vida dela e das filhas foi dedicada a fazer com que o tempo dele aqui fosse totalmente preenchido de amor e carinho.

Homenagem a Marciano Chaves Barrios



“Ele era conhecido como Marciano. Qual Marciano? O da Retro!!! Sempre alegre, brincalhão, disposto. Adorava ajudar quem ele podia, muitas vezes chegava gente aqui em casa, trazendo um pernil ou algo assim para agradecer pela ajuda em conseguir um emprego ou na prestação de algum serviço. As pessoas sentiam gratidão pelo desprendimento dele” – falou.

Homenagem a Marciano Chaves Barrios



Como pai, ela destaca que não há palavras para expressar. Cada brincadeira era uma aventura mágica. “Eu chegava do trabalho e encontrava cabanas de lençóis ou uma barraca de camping armada no meio da sala para mais uma aventura na “selva” recheada de histórias.” – lembra.



Marciano prestava serviço para a Corsan através da AML, fez muitos amigos e era extremamente querido. A pedido de Giuliana, a AML prestou uma homenagem merecida que emocionou a todos.

Homenagem a Marciano Chaves Barrios

“Seu amor era trabalhar com Retroescavadeira. Ele fazia aquilo com uma alegria ímpar e por isso queria que essa fosse a imagem retratada a todos os presentes pois nada o representaria melhor. Por esse motivo, assim que o carro funerário chegou no Cemitério duas retro estavam realizando um portal para a sua passagem até a última morada. O cortejo foi lindo”- conclui.

Homenagem a Marciano Chaves Barrios

Marciano recebeu o diagnóstico aos 42 anos e fez 43 agora em 17 de maio. Era casado com Giuliana desde 2003. Eles têm uma filha de 12 anos chamada Aleksa e outra de um outro relacionando anterior chamada Mariana, que tem 21 anos.

Homenagem a Marciano Chaves Barrios

As últimas homenagens foram a cargo da Funerária Angelus e o sepultamento ocorreu às 17h30min.