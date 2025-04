Márcio Amaral, diretor da SEAPI, anuncia recursos para recuperar estradas afetadas na enchente de 2024

O município de Alegrete foi contemplada com recursos estaduais para a recuperação de estradas rurais danificadas pelas enchentes de 2024. O anúncio foi feito pela ex prefeito de Alegrete, atual diretor da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Márcio Amaral, após a assinatura de um convênio entre o governo do estado e os municípios em situação de emergência, que ocorreu na última semana.

O convênio, assinado pelo secretário da Agricultura, Clair Kuhn, pelo presidente da Famurs, Marcelo Arruda, e pelo vice-presidente da entidade e diretor da Seapi, Marcio Amaral, garante até R$ 300 mil por município para a recuperação de estradas e vias rurais. Ao todo, 356 cidades serão beneficiadas com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Alegrete é um dos municípios contemplados pelo convênio, sendo esta a primeira vez vez que o estado destina recursos para a restauração de estradas vicinais, as estradas do interior dos municípios.

A secretária municipal de Agricultura, Gabriela Weiller, informou que, em princípio, os recursos serão utilizados na restauração da Estrada do Tigre, uma importante via rural do município.

A recuperação das estradas rurais é fundamental para garantir o acesso da população às áreas rurais, e vice versa e garantir a trafegabillidade e o escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento econômico do município.