De acordo com a rádio Minuano FM, que realiza historicamente um trabalho paralelo de apuração própria nas eleições de Alegrete, Márcio Amaral é reeleito à Prefeitura de Alegrete com 16.040 votos, 42,13% dos votos válidos.

Em contato com o candidato Márcio Amaral(MDB), ele que está no Parque Rui Ramos na companhia do vice Jesse Trindade, família e demais integrantes do comitê e eleitores, ressaltou:

“Apenas agradecer a confiança do povo alegretense. Todo mundo sabia que era um desafio muito grande pois estávamos sozinhos, na majoritária, mas graças a Deus deu tudo certo. A comunidade reconheceu nosso trabalho e vamos honrar esse compromisso por mais quatro anos”- ressaltou Prefeito Márcio Amaral.

No total são 149 urnas no Município entre a área urbana e rural. O candidato conquistou 42,13% dos votos do município e interior. Outros três candidatos concorriam ao cargo em Alegrete.

Outros três candidatos disputaram a vaga ao cargo no Município: Jetter Danzer de Souza(PP), Maria do Horto (PT) e Vânia Guerra(PRTB). Alegrete tem mais de 73.028 habitantes e 58.603 eleitores. Os 116 candidatos a vereador disputaram 15 vagas na Câmara Municipal.

No total Jetter Danzer de Souza(PP) ficou com 13.278 votos o que representou 34,88%

Maria do Horto (PT) ficou com 6.702 votos o que representou 17,60%

Vânia Guerra(PRTB) ficou com 2.073 votos o que representou 5,39%

Flaviane Antolini Favero