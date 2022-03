Março com pouca chuva e altas temperaturas

De acordo com a Climatempo, março dever ter chuva irregular e abaixo da média, e as temperaturas seguirão altas, especialmente nas regiões que fazem fronteira com a Argentina e com o Uruguai.

Em Alegrete, o mês de março já iniciou com termômetros na casa dos 30ºC. E será a tendência para os próximos dias. A mínima de 17ºC, pula para 21ºC na sexta-feira (5). Já as máximas sobem a partir de hoje (2), de 32ºC , chegando a 35ºC na quinta e fecham a semana com 34ºC. Não há previsão para os próximos sete dias, segundo o site Climatempo.

Esse quadro é porque o Rio Grande do Sul ainda se encontra sob efeito do resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, ou seja, o La Ninã.

Esse fenômeno modifica o padrão de circulação dos ventos, impactando no padrão de chuva e temperatura da região Sul. Segundo a meteorologista da Climatempo Daniela Freitas, com o fim do verão se aproximando, a tendência é de que o resfriamento das águas comece a enfraquecer, mas os efeitos ainda poderão ser sentidos pelos gaúchos.

Por conta disso, em março, grande parte do Rio Grande do Sul deverá ter pancadas de chuvas isoladas e irregulares, divididas entre janelas de tempo firme, fazendo com que o mês feche com volume de chuva abaixo da média mais uma vez. A exceção é o Extremo Sul, que deve ter chuva dentro do esperado.

“Vai ter períodos de pancadas irregulares, mas vão estar intercaladas com grandes janelas de tempo firme, o que é insuficiente para a recuperação das lavouras. A tendência, de um modo geral, é essa, chuva abaixo da média. Com exceção do Extremo Sul que, por influencia de troca de umidade vinda do mar, terá um pouco mais de chuva persistente”, explica a profissional.