Marco do Grêmio, mais um cartão postal para Alegrete, será inaugurado neste domingo

Neste domingo(2), vai acontecer a inauguração do Marco da Bandeira do Grêmio, em Alegrete. Uma idealização do Consulado do Grêmio, através do Cônsul, Adão Ramos com o aval do Presidente Romildo Bolzan. ” Ele ficou encantado e disse que a ideia é magnífica” – falou Adão.

O evento será às 17h no posto Pileco na BR 290. Além da torcida tricolor, Consulado do Grêmio, Diretor Regional Moisés Fontoura, musas e mosqueteiros, ainda, estará presente o auxiliar da seleção brasileira, Cleber Xavier.

Também estarão presentes autoridades, simpatizantes, gremistas do Município e região. Além dos empresários Vilmar Pileco, Felipe Ritt, Adão Ramos Hotel Alegrete e demais integrantes da obra, um verdadeiro cartão postal. O mastro tem 12 m com a Bandeira do tricolor. O material é o mesmo da Bandeira que tem na Arena. Uma belíssima imagem para quem passar ou adentrar à cidade.

No local, também, será colocada uma homenagem ao técnico Renato Portalupi, com a emblemática frase: o verdadeiro e legítimo Campeão Mundial que jogou em Alegrete no ano de 1983, contra seleção de Alegrete. Assim como, do maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio, Hernan Barcos Pirata.

Será colocada uma placa com todos que participaram da obra, onde terá uma homenagem ao saudoso cônsul Beto Peres.

Os parceiros desta obra são:

Posto Pilecco

Ritt Empreendimentos Imobiliários

Bolt Academia

Eletro Auto Pertences

Hotel Alegrete

Nativa FM

Portal Alegrete Tudo

União Gás