Marcos Mion viaja para o RS e visita abrigo destinado a famílias atípicas

O apresentador, Marcos Mion, deslocou-se até o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14) para visitar as vítimas das enchentes na região. Ele visitou um dos abrigos em Porto Alegre, gerenciado pelo coletivo Colo de Mãe, que está prestando assistência a famílias com crianças e jovens neurodiversos, incluindo aqueles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mion chegou ao ponto de acolhimento na capital gaúcha de helicóptero. Em suas postagens nas redes sociais, compartilhou momentos de conversas com voluntários e pessoas afetadas pelas cheias. Uma das interações que o emocionou foi ao acompanhar um jovem abrigado tocando violão.

Em suas publicações, Mion expressou sua solidariedade com as mães e famílias que estão enfrentando desafios nos abrigos devido às condições neurodiversas de seus entes queridos. Ele também aproveitou a plataforma online para solicitar ajuda e doações para o Rio Grande do Sul.

