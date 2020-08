Marfrig Alegrete se prepara para exportar para os Estados Unidos

Compartilhe









24 Shares

Uma das condições de um dos maiores mercados de carne do mundo, os Estados Unidos para importar do Brasil é que nas plantas frigoríficas parte dos fiscais sejam ligados ao setor público. Devido a isso, a Prefeitura de Alegrete abriu processo seletivo e contratou, de forma emergencial, 22 fiscais para atuarem na planta do Marfrig aqui no Município. Essa ação faz parte de um acordo de cooperação técnica entre o MAPA e as Prefeituras, informou o Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri

Eles já estão trabalhando junto aos fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária-MAPA no frigorífico.

O processo primeiro vai passar pelo MAPA para avaliação documental, depois enviado às autoridades sanitárias dos Estados Unidos para análise, informou Marcos Rosse, presidente do Sindicato da Alimentação de Alegrete.

-Eles são bem exigentes e depois de aprovarem a documentação vem uma missão dos EUA fiscalizar a planta local, disse Rosse. Só então, depois destas vistorias, in loco, é que poderão ser liberados as exportações para os Estados Unidos,um dos maiores mercados consumidores de carne do mundo, considerou Rosse.

Além de fazer a seleção e contratação dos 22 fiscais, a Prefeitura também será responsável por pagar os técnicos que já estão trabalhando no Marfrig.A planta tem hoje 600 colaboradores e abate, em média, 400 animais por dia.

Vera Soares Pedroso