Marfrig dá férias coletivas aos trabalhadores a partir desta segunda

O Sindicato da Indústria da Alimentação informa que a partir de segunda- feira, o frigorífico Marfrig – planta de Alegrete vai dar férias coletivas aos seus trabalhadores.

A alegação, conforme o Sindicato, é pela falta de animais para abater e, também, porque o preço está muito alto. As férias iniciam, primeiro aos da zona suja e depois aos da área fria. A ideia é retomar as atividades com os abates no início de fevereiro.

Os que trabalham na manutenção e na portaria vão permanecer em atividades, mesmo durante as férias coletivas, colocou a entidade Sinidical.

Desde os últimos dias de 2019 e no início deste que os abates já haviam diminuído, com um média de 300 animais por dia, e em alguns dias o trabalho se concentrava só pela turno da manhã.