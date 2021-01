Marfrig dá férias coletivas em Alegrete

Compartilhe















Os trabalhadores do frigorífico- unidade de Alegrete estão em férias coletivas desde o último 29 de dezembro.

De acordo com Sindicato da Indústria da Alimentação são 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. Os trabalhadores que não têm direito a férias estão em casa recebendo, esclareceu Marcos Rosse – Presidente do Sindicato.

No total são 550 trabalhadores que estão em férias coletivas da unidade do Marfrig aqui no Município. Outros 90 estão na planta, dentre os setores administrativo, manutenção e cozinha.

Marcos Rosse diz que a alegação da empresa para dar ferias coletivas, além da falta de boi para abater, é o elevado preço do quilo do animal.

A unidade de Alegrete nunca parou durante a pandemia. O Marfrig exporta, atualmente, para o mercado de países do mundo arábe e a Rússia.