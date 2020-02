Marfrig volta da férias coletivas e abate 500 animais por dia

Depois de um um mês de férias coletivas, a indústria do frigorífico Marfrig, em Alegrete, voltou às atividades, com a maioria dos setores no último dia 12 de fevereiro. Primeiro com os trabalhadores do abate e depois dia 14, com os da dessosa.

Na primeira semana, depois das férias coletivas, 670 pessoas voltaram ao trabalho.

De acordo com o Sindicato da Indústria da Alimentação, depois do retorno estão sendo abatidos 500 animais por dia.

O Marfrig é uma das empresas que mais emprega em Alegrete e manter a planta em atividades é fundamental para garantir empregos a 670 famílias, cerca de três mil pessoas indiretamente.

Um dos motivos alegados para as férias coletivas, em janeiro passado, seria a falta de animais para abater. Agora, o Sindicato da Alimentação não soube informar sobre essa questão de animais.

