Mariana Piccoli vence etapa porto-alegrense do Campeonato Gaúcho de Ciclismo

Mais de 250 atletas se inscreveram para participar da 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo, que ocorreu em dois dias na Capital. Promovida pela FS Team Cycling, organizada e produzida pela T3 Eventos Esportivos, o GP POA volta ao calendário anual da Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC) depois de 22 anos.

A alegretense Mariana Piccoli/JP Bike Team, mais uma vez comprovou sua boa fase e venceu na prova de crono e resistência.

No último domingo (2), os ciclistas chegaram cedo ao Residencial Golden Lake, na avenida Diário de Notícias, bairro Cristal, local da saída da Prova de Resistência, com percurso de 6 quilômetros por volta.

No segundo dia de provas, o público ocupou a calçada da avenida Diário de Notícias e acompanhou com o interesse a passagem em alta velocidade dos ciclistas. Durante uma prova, um dos competidores caiu ao fazer uma curva e precisou de atendimento médico com suspeita de fratura na costela. Apesar do susto, a realização da prova foi motivo de orgulho para o presidente da FGC, Tiago Richerd da Costa. Ele explica que a Prova de Resistência reúne a elite do ciclismo.

“Eles rodam cerca de 2 horas e mais duas voltas. É para testar realmente quem está preparado, treinou durante a semana, quem enfrentou inverno, chuva e frio e ver quem é o melhor atleta”, afirmou. Ele não escondia a alegria com a realização da prova no Rio Grande do Sul. Vinte e dois anos depois o ciclismo está retornando aqui para a capital dos gaúchos. É com grande alegria que a gente tem o prazer de voltar aqui. É um tapete essa estrada, um tape vermelho que foi estendido aqui na Capital. Em termos de público a gente viu recorde batido, nunca teve tanta gente assistindo uma prova”, afirmou.

No sábado, aconteceu a Contra Relógio Individual (CRI), em um percurso de 3,6 quilômetros por volta. No primeiro dia, a largada saiu da avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente ao Estádio Beira-Rio, com participação de categorias das mais variadas. Categorias (3 voltas): Estreantes Masculina, Master C1 Masculina, Master C2 Masculina, Master D1 Masculina, Master D2 Masculina, Paraciclismo C3 e Paraciclismo H3. Intervalo de 5 minutos Categorias (3 voltas) Master A Feminina, Master B Feminina, Master C Feminina, Estreantes Feminina, Júnior Feminina, Juvenil Feminina, Infanto Feminina e Infanto A e B Masculino.

Intervalo de 5 minutos Categorias (4 voltas) Master B1 Masculina, Master B2 Masculina, Juvenil Masculina, Júnior Feminina. Intervalo de 5 minutos Categorias (4 voltas) Master A1 Masculina, Master A2 Masculina, Júnior Masculina, Sub 30 Masculina, Open Feminina e Elite Feminina. Intervalo de 5 minutos Categorias (5 voltas) Open Masculina, Elite e Sub23 Masculina. Houve premiação com medalhas para todos os atletas, camiseta para quem venceu a prova de CRI e uma camiseta exclusiva para o campeão e campeã geral da prova.

Alegrete também teve outro ciclista ao pódio. Uillian Gonçaves/Apuana Team foi o vice-campeão na categoria Sub-23. O atleta tem participado com regularidade as competições de estrada e já ganha destaque na categoria.

O calendário de 2023 já passou pelas cidades de Guaporé, Carlos Barbosa, Nova Santa Rita e Santa Rosa antes de chegar a Porto Alegre. A próxima etapa ocorrerá nos dias 2 e 3 de setembro, em Santa Cruz, mas que não valerão como soma de pontos para o ranking gaúcho. Em outubro, em Garibaldi, na serra do RS, a contagem será retomada.

