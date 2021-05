Maria’s Dog lança inédito cachorro quente com cebola caramelizada em Alegrete

Compartilhe















CONTEÚDO PATROCINADO

A gama de conhecimento na elaboração de cachorros-quentes gourmet permite que a Maria’s Dog Gourmet apresente sensações realmente diferentes, que atendam a todos os públicos e gostos.

E para incrementar os dias frios, nada melhor que degustar os cachorros-quentes do Maria’s. O xodó da semana é o ACEBOLADO. O dog vem com carne grelhada, molho vermelho, cebola caramelizada, purê, queijo cheddar, alface e uma porção de batatas fritas.

Pedidos abertos sempre a partir das 19h para que todos possam saborear o melhor cachorro-quente de Alegrete.

Acesse o cardápio e pede o Maria’s que mais combina com a tua noite.

Já salva na sua agenda o WhatsApp para pedidos (55) 9.9143-7574. Você também pode pedir um Maria’s pelo App Delivery Much.

Com atendimento no sistema de delivery, o Maria's Dog recebe pedidos de quarta à segunda-feira, a partir das 19h para que todos possam saborear o melhor cachorro-quente de Alegrete.

Aproveita e pede também um ENTREVERO, o queridinho do Maria’s Dog é um delicioso cachorro-quente gourmet. Uma combinação especial de carne, frango, coração, calabresa, purê, soma-se a isso, os maravilhosos temperos e fritas, acompanhado da maionese da chefa.

O Maria’s Dog Gourmet, mesmo novo na cidade, já nasce muito experiente. Com todo conhecimento e tradição de quem nos anos 90 inovou com o primeiro buffet de cachorro-quente da região, o Tareko, que foi um sucesso.

Cada cachorro-quente que é elaborado para atender um pedido, é muito especial.

Além dos ingredientes de qualidade que são utilizados e da experiência na culinária, é colocado muito carinho e amor em cada cachorro-quente gourmet, este é o ingrediente principal, atesta Thiago Freitas, um dos proprietários.

