Martins se despede dos Bombeiros e assume desafio na Guarda Municipal: “Sigo com o mesmo amor por servir”

Na tarde do último dia 15, o tradicional banho de mangueira selou o fim de um ciclo e o início de outro para Josué Martins Oribes, conhecido carinhosamente como Martins no quartel do Corpo de Bombeiros. Após quase sete anos dedicados ao salvamento de vidas e à proteção da comunidade, Martins agora assume o posto de agente da Guarda Municipal e fiscal de trânsito em Alegrete, dando continuidade ao sonho de permanecer na área da segurança pública.

Em visita à redação do Alegrete Tudo, Martins falou sobre a emoção da despedida, as lembranças que carrega e a alegria de seguir vestindo a farda — agora, da Guarda Municipal. “Sempre busquei algo que pudesse dar sequência no que acredito: servir, proteger, estar ao lado da comunidade. Ser guarda municipal é a realização de outro sonho”, afirmou.

Desde pequeno, a farda fez parte da sua vida. Martins integrou o projeto Bombeiro Mirim, criado por Adão Roberto, quando ainda era um guri, em 2008. “Ali nasceu meu amor pelos bombeiros”, relembra. O projeto abriu portas: em 2010, conseguiu o primeiro emprego no Banco do Brasil; depois, serviu ao Exército Brasileiro e trabalhou na iniciativa privada até 2018. Mas o desejo de servir à população o levou ao Corpo de Bombeiros, onde se encontrou de verdade.

Entre os momentos mais marcantes de quase sete anos no quartel, ele destaca um salvamento que realizou logo ao chegar ao município, ainda na pandemia: o resgate de um bebê que se afogava. “Esse dia vai ficar para sempre na minha memória”, conta. Outra lembrança forte foram as queimadas de 2020, quando passou horas combatendo incêndios ao lado da equipe. “A gente se tornava uma família. Sempre que precisavam de reforço, eu fazia questão de estar presente. Queria aproveitar ao máximo meu tempo lá. Foi difícil dizer adeus.”

Além de Alegrete, Martins atuou por dois anos em Rosário do Sul e se fascinava pelo trabalho nas ambulâncias de resgate, área que o motivava diariamente.

Agora, como guarda municipal, Martins quer contribuir ainda mais para a segurança da cidade. Já com curso de instrutor de trânsito, optou por prestar concurso da Prefeitura para garantir a continuidade de seu trabalho na área. Casado com Beatriz Flores e pai de Izadora, de 11 anos, ele se orgulha de servir como exemplo de dedicação à comunidade.

O povo alegretense, que tanto admira e confia nos Bombeiros, continua vendo em Martins esse compromisso com a segurança e o bem-estar coletivo. “A farda representa respeito, entrega e cuidado. Troquei o uniforme, mas sigo com o mesmo amor e a mesma vontade de servir”, finaliza.