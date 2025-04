Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, os próximos dias serão de mínimas de 8ºC a 10ºC e as máximas, não sobem muito, chegando aos 20ºC.

Frio em Alegrete

Neste sábado (5), o dia inicia com 8ºC e máxima chega aos 20ºC no período da tarde. Não há previsão de chuva para nenhum momento do dia. Já, no domingo (6), a temperatura sobe um pouco mais, mínima de 10ºC e chega aos 22ºC à tarde, novamente, não chove.