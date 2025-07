Master Alegrete goleia em amistoso contra Base do Noia “Anos 90”

Atletas alegretense, ex-jogadores do Flamenguinho espalhados pelo RS e SC, Caxias do Sul, Litoral, região metropolitana, Porto Alegre e Criciúma, se reuniram mais uma vez.

O jogo amistoso realizado no último domingo (13), foi mais um dia de confraternização e celebração da amizade de alegretenses, que mesmo longe de sua terra natal, promovem entretenimento através da paixão pelo futebol.

A partida realizada na cidade de Sapiranga, no campo do Cairú, reuniu atletas dos Anos 90, do Esporte Clube Novo Hamburgo e o grupo do Master Alegrete. O técnico Vagner Casado contou com força máxima e saiu com uma maiúscula vitória de 5 a 2.

Os gols alegretenses foram marcados por Fábio Kulmann (2x); Naza; Régis e Cabo marcaram na goleada sobre o Noia “Anos 90”. “Orgulho de estarmos levando sempre o nome do nosso Alegrete para todos os cantos do nosso RS. Foi mais um momento de muita confraternização e amizade. Estão todos de parabéns”, resumiu Casado.

“Galera do Master Alegrete mais uma vitória, este é o caminho, união, amizade, comprometimento, respeito e a boa resenha na hora certa, logo nos reuniremos de novo, valeu demais”, comentou o atacante Rusvel Rodrigues Rocha.