Master Alegrete vence amistoso contra o Esportivo em Caxias do Sul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O time Master Alegrete, formado por alegretenses que residem na região Serrana realizou mais um jogo amistoso. A equipe de boleiros do Baita Chão conquistou uma importante vitória no confronto contra o elenco master do Esportivo de Bento Gonçalves.

A equipe dirigida pelo comandante Vagner Casado apresentou um desempenho seguro e eficiente, e fez 2 a 0, em cima do time de Bento. O destaque absoluto da partida foi para Fábio Kulmann, autor dos dois gols.

Kulmann mostrou mais uma vez sua qualidade e faro de gol, sendo decisivo nos momentos certos e garantindo o triunfo para o time alegretense. “A equipe mostrou entrosamento e controle do jogo, consolidando um resultado expressivo diante de um adversário tradicional”, pontuou o treinador.

Outro ponto positivo foi a consolidação da causa sobre o autismo. A equipe de Alegrete entrou em campo com cartazes alusivo a campanha e defendendo o tema. “O autismo faz parte do mundo e o futebol também. Nós apoiamos essa causa”, diz a faixa, que também foi compartilhada pelos jogadores do time adversário.

Após o clássico, os jogadores confraternizaram num churrasco e uma roda de pagode.

Fotos: Master Alegrete