Masturbação reduz o câncer de próstata, aponta pesquisa da Universidade de Harvard

Por esse motivo, precisamos continuar nos cuidando e, é claro, nos vacinando. Nos últimos dois anos, é nítido que os holofotes da mídia mundial ficaram voltados para o vírus da Covid-19, e mesmo tendo os cuidados redobrados com o coronavírus, não podemos tirar de vista outras doenças que também podem ser fatais.

Se por um lado as mulheres precisam fazer o exame preventivo para o câncer de mama, os homens precisam fazer para o câncer de próstata. Segundo pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada ano do triênio 2020/2022, estima-se que sejam diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata. Essa enfermidade é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, atrás apenas do câncer de pulmão, ocorrendo, principalmente, com homens acima dos 65 anos.

Recentemente, um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que uma prática, bem íntima, é extremamente benéfica para saúde dos homens, baixando, consideravelmente, os riscos de desenvolvimento do câncer de próstata. Essa prática é a masturbação. De acordo com os cientistas, quem ejacula 21 vezes ou mais ao mês (sozinho ou durante relações sexuais), reduz em 33% o risco de ter a doença.

Cerca de 32 mil homens participaram do estudo e, no decorrer de 18 anos, tiveram o acompanhamento de cientistas, com objetivo de saber o número de ejaculações que teriam nesse período. Após isso, os pesquisadores rastrearam os participantes da experiência que foram diagnosticados com câncer de próstata. Na análise dos resultados, os autores do estudo concluíram que a masturbação frequente durante a vida adulta tem um efeito positivo contra a doença. O estudo ainda precisa ser aprofundado, mas a hipótese dos cientistas é que a ejaculação pode liberar toxinas determinantes do câncer que se acumulam na próstata. A conceituada revista European Urology publicou a íntegra da pesquisa.

A única forma de garantir a cura desse tipo câncer é por meio do diagnóstico precoce, por isso a prevenção é essencial. Mesmo com a ausência de sintomas, o Ministério da Saúde recomenda que homens, a partir de 45 anos com fatores de risco ou com 50 anos sem esses fatores, façam o exame de toque retal, considerado o mais eficaz para o diagnóstico da doença.

João Baptista Favero Marques