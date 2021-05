Matador atacou creche na hora do intervalo do trabalho; entenda o passo a passo do crime em SC

Também vizinha da escola, a atendente educacional Aline Biazibetti, 27 anos, não estava na creche pois trabalha à tarde. Ouviu os gritos e correu em direção ao educandário. Resgatou um bebê de um ano e oito meses que o mecânico Ezequiel Vargas Pimentel lhe alcançou na calçada:

— O guri estava vivo. Acordado, não chorava e me olhava no olho. Estava com um corte na boca e no pescoço. Eu levei ele para o hospital com meu pai. Eu só pensava em salvar aquela criança. Algumas funcionárias saíram para fora, mas metade estava lá dentro. Ninguém queria abandonar as crianças — recorda Aline, que trabalha há três anos na escola que atende crianças de seis meses a dois anos.